กฟผ.แถลงกรณีดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ยันไม่ส่งผลกระทบการจ่ายไฟพื้นที่ภาคเหนือ

เพจ กฟผ.แม่เมาะ โพสต์ระบุว่า แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดิน
ฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ส่งผลให้อาคารสำนักงาน บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และไม่ส่งผลกระทบกับการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบ
โดยละเอียด ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป