หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 8.54 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,388.61 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,300.32 จุด ปรับลง 8.54 จุด หรือ 0.65 % มูลค่าซื้อขาย 19,388.61 ล้านบาท