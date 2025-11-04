กฟผ.แจ้งปิดการจราจร ถ.มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ขึงสายส่งไฟฟ้า 11 พ.ย.นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดขึงเชือกนำสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากเสาสายส่งต้นที่ 1D ไปยังเสาสายส่งต้นที่ 1E ซึ่งพาดข้ามทางหลวงพิเศษฯ หมายเลข 7 (Motorway) ช่วง กม. 53+530 ในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ใกล้โรงไฟฟ้าบางปะกง) ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก จึงมีความจำเป็น ต้องปิดการจราจรชั่วคราว ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.10 น. และ เวลา 11.00 – 11.10 น.
กฟผ. ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจร สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ แจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน 1416
