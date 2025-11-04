อุตุฯ เตือน 4 จังหวัดอีสานมีเมฆฝนเพิ่มขึ้น-ฝนตกหนักหลายพื้นที่ 6-7 พ.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น“คัลแมกี” เช้าวันนี้ (4/11/68) ยังมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ ช่วงรอยต่อระหว่างคืนวันที่ 4 ถึงเช้าวันที่ 5 พ.ย.68 และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางช่วง 6-7 พ.ย.68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ และสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มทางภาคอีสานก่อน (จ.อุบลราชธานี) ในวันที่ 7 พ.ย.68 ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ตาม แต่ยังมีโอกาสทำให้ประเทศไทยตอนบนมีเมฆฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสาน (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป โดยจะยังต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังของพายุฯยังมีเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ เฝ้าระวังฝนตกหนักอาจมีน้ำท่วมขังได้ และอาจส่งผลกระทบกับผลผลิตที่กำลังตากและเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายได้ (ข้าวนาปี) และอาจมีน้ำขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้