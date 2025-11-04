MEA เผยผลสำเร็จโครงการทดลอง TOU บ้านอยู่อาศัยกว่า 93% ประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริง

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง แถลงผลสำเร็จ "โครงการทดลองเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านอยู่อาศัย" พบผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถึง 93.07% สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริง เฉลี่ย 12.61% หรือคิดเป็นเงิน 492.09 บาทต่อเดือน สะท้อนผลตอบรับเชิงบวก สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ MEA เปิดเผยว่า ผลสำเร็จในโครงการฯ ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า อัตรา TOU เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริง เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 923 ราย มีถึง 93.07% ที่ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน สำหรับผลการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระยะเวลา 3 รอบบิล พบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ ดังนี้
- กลุ่มที่ประหยัดค่าไฟฟ้า (93.07% ของผู้เข้าร่วม): มีค่าไฟฟ้าถูกลงเมื่อเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU โดยประหยัดได้เฉลี่ย 492.09 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 12.61%) และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนการคำนวณ TOU อยู่ที่ 3,902.75 บาทต่อเดือน
- กลุ่มที่ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น (6.93% ของผู้เข้าร่วม): มีค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 55.67 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 3.38%) ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 400 หน่วยต่อเดือน) และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,647.49 บาทต่อเดือน
ข้อมูลจากโครงการฯ ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมมีการปรับพฤติกรรม โดยมีสัดส่วนการใช้ไฟในช่วง Off-peak (22.01-08.59 น. จันทร์-ศุกร์ และตลอดวัน เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการปกติ) ต่อ On-peak (09.00-22.00 น. จันทร์-ศุกร์) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.31 : 0.69 ซึ่ง MEA วิเคราะห์ว่าปัจจัยความสำเร็จในการประหยัดค่าไฟ TOU ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) การย้ายพฤติกรรมไปใช้ไฟในช่วง Off-peak ที่มีค่าไฟถูกกว่า และ 2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งบ้านที่ใช้ไฟมากมีแนวโน้มประหยัดได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ผ่านมา MEA ได้สนับสนุนการใช้ TOU อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดค่าบริการเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU และลดค่าบริการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าสูงสุดกว่า 50% ซึ่งไม่เพียงช่วยลดค่าไฟฟ้าภาคประชาชน แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยรวม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล