xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.49 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,079.08 บาท