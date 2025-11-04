นายกฯ ชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน”

ช่วงเช้าก่อนประชุม ครม.วันนี้ (4 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน” ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 5 พ.ย.68
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการ “ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ” การแสดงโดรนแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การสาธิตทำกระทง งานคราฟต์ DIY อาหารและขนมโบราณ และลอยกระทงด้วยเทคโนโลยี Interactive
ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงตามอัตลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับรูปแบบให้เหมาะกับช่วงเวลาแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง