นายกฯ เป็นประธานเปิดประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 (ASEANAPOL) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือปฏิบัติการ: ปราบปรามการหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน”
นายอนุทิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน คู่เจรจา และองค์กรบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศกว่า 200 คน พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงแสดงความยินดีต่อ “ติมอร์-เลสเต” ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ
นายอนุทิน กล่าวว่า อาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนที่ปลอดภัยและมั่นคง
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า การประชุม ASEANAPOL เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและพัฒนาความร่วมมือเชิงรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ “ความมั่นคงและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกโดยรวม”