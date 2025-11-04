MEA เตรียมมาตรการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างเข้มงวดตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันนี้ (4 พ.ย.) นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 คาดว่าจะมีประชาชนออกมาร่วมสืบสานประเพณีเป็นจำนวนมาก MEA จึงได้เตรียมมาตรการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล
พร้อมกันนี้ MEA แนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เช่น
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานก่อนออกจากบ้าน
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้น
• งดปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า
• หลีกเลี่ยงการจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟใกล้สายไฟฟ้าหรือแหล่งวัตถุไวไฟ
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ริมน้ำที่มีน้ำท่วมขัง
MEA ย้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมงานลอยกระทงได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัยจากอันตรายทางไฟฟ้า
สำหรับประชาชนที่พบเห็น หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่
- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online
- ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง