“เทพไท”เชื่อจะมีขบวนการดิสเครดิตจ้องทำลาย“อภิสิทธิ์”แน่ หากมีความโดดเด่นทางการเมือง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า วิเคราะห์อะไรไว้ ไม่เคยพลาด
ผมเคยวิเคราะห์การกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ว่า นายอภิสิทธิ์จะเจอกับดักทางการเมืองใน5 ข้อ ซึ่ง 1ใน 5 นั้นก็คือ การปลุกปั่นด้วยวาทกรรม คดี 99 ศพจากการชุมนุม เมื่อปี 2553 และแล้วคำวิเคราะห์ทางการเมืองของผมก็เป็นจริง หลังจากกระแสการรีเทิร์นกลับมาของนายอภิสิทธิ์ ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นความหวังของกลุ่มคนที่ไม่มีทางเลือกทางการเมือง
จึงทำให้มีการปลุกกระแส เพื่อเครดิตนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาทันที ที่เห็นได้ชัดจากกรณีของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน5คน ถือป้ายทวงถามคดีคนตายจากการชุมนุม เมื่อปี 2553 ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมครั้งที่ผ่านมาแต่อย่างใด แต่น่าจะมาจากกระแสการปลุกปั่น และมีคนอยู่เบื้องหลัง เพราะหลังจากปรากฎข่าวเกิดขึ้นผ่านหน้าสื่อ ก็มีสื่อบางสำนัก และกลุ่มคนบางกลุ่มนำเรื่องนี้มาขยายผล เช่น นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือบก.ลายจุด ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับนายอภิสิทธิ์มาโดยตลอด และมีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อปี2553 ทั้งสิ้น
ผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ เห็นว่าการที่นายอภิสิทธิ์ไม่ปล่อยผ่านกับเหตุการณ์ที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทวงถามความจริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อปี 2553 ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้ให้ความสำคัญ เจียดเวลามาชี้แจง อธิบายและทำความเข้าใจจนนิสิตกลุ่มนั้น ที่ไร้เดียงสาทางการเมือง ค่อยข้างมึนงง หูตาสว่างขึ้นมาทันที ส่วนนายอภิสิทธิ์ก็ได้รับคำชมจากหลายฝ่ายว่า เป็นผู้นำที่กล้าเผชิญความจริง ไม่หนีปัญหาเหมือนกับผู้นำคนอื่นๆ
ถ้ายังจำกันได้ เมื่อครั้งเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดง ปี 2553 นายอภิสิทธิ์ได้เชิญแกนนำการชุมนุมคนเสื้อแดง 3 คนคือ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ มาเจรจาพูดคุยหาทางออกให้กับเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ซึ่งไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนให้เกียรติกับผู้นำการชุมนุม ถึงขั้นยอมพูดคุยเจรจาถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์
ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป ถ้าบทบาทของนายอภิสิทธิ์ มีความโดดเด่นทางการเมือง และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนคาดหวัง และพร้อมให้การสนับสนุน ก็จะมีขบวนการดิสเครดิตและจ้องทำลายนายอภิสิทธิ์อย่างแน่นอน เหมือนกับที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันที่นายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว