ปิดอุโมงค์ทางลอดบางซื่อ ถ.เลียบทางรถไฟ ขอ ปชช.เลี่ยงการสัญจรชั่วคราว

เพจสำนักเขตบางซื่อ โพสต์ระบุว่า เช้านี้ ที่อุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟยังคงปิดการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงขอหลีกเลี่ยงการสัญจรลงอุโมงค์ชั่วคราว
ทั้งนี้ เขตบางซื่อได้ประสาน "การรถไฟแห่งประเทศไทย" พิจารณาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.23 น. นายธวัชชัย จันทร์เส ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังบริเวณ "อุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ" เหตุจากมีบุคคลลักลอบขโมยสายไฟ ระบบสูบน้ำจึงเกิดความเสียหาย ประกอบกับมีมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้มีน้ำที่รอการระบายสะสมท่วมขังภายในอุโมงค์