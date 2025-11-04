‘ณัฐวุฒิ’ยัน‘อภิสิทธิ์’ไม่ได้ถูกพิพากษายกฟ้องจากศาลคดีปราบปรามเสื้อแดงปี 53

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ผมยืนยันอีกครั้ง
นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ถูกพิพากษายกฟ้องจากศาลในคดีปราบปรามคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ถ้ามีคำพิพากษาขอให้แสดงหลักฐานต่อสังคม จะได้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยศาลเขียนอย่างไร
ส่วนในชั้นปปช.ที่ยกคำร้องแล้วบอกว่าคดีถึงที่สุด เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้ วันที่มีการแถลงข่าวผมไปนั่งฟังและยกมือถามเลขาธิการปปช.ผู้แถลงในเวลานั้น ว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่านี่คือความยุติธรรม ถามย้ำ 2-3 รอบแต่ไม่ได้รับคำตอบ
ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ซึ่งถูกดำเนินคดีจากกรณีกลุ่มพันธมิตรฯชุมนุมล้อมรัฐสภา มาตรฐานการดำนินการของปปช.แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ
รัฐบาลนายสมชายใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาควบคุมการชุมนุม ไม่มีทหาร ไม่มีอาวุธสงคราม ผู้ชุมนุมเสียชีวิต 2 ราย คนหนึ่งขับรถจี๊ปบรรทุกวัตถุระเบิดแล้วเกิดระเบิดขึ้นเองก่อนเข้าพื้นที่ชุมนุม อีกรายมีข้อมูลจากการชันสูตรพลิกศพ คาดว่าน่าจะเกิดจากระเบิดปิงปอง ซึ่งมีหลักฐานว่าใช้กันในที่ชุมนุม
ปปช.ชี้มูลแต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ในที่สุดปปช.ฟ้องตรงต่อศาลเอง เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้อง ปปช.ก็แสดงการต่อสู้อย่างถึงที่สุดโดยการยื่นอุทธรณ์จำเลยบางราย ซึ่งศาลพิพากษายืนยกฟ้อง
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ใช้ทหาร 67,000 นาย ใช้กระสุนจริง 117,923 นัด เป็นครั้งแรกในโลกที่รัฐบาลใช้พลซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามติดกล้องยิงระยะไกล กับประชาชนที่ชุมนุมโดยไม่มีอาวุธ ใช้กระสุนซุ่มยิง 2,120 นัด มีคนตาย 99 ราย บาดเจ็บกว่า 2,000 คน หลังความสูญเสียคืนวันที่ 10 เมษายน รัฐบาลประกาศเขตกระสุนจริง และยังคงมีพลซุ่มยิงออกปฏิบัติการจนถึงวันยุติการชุมนุม
6 ชีวิตถูกยิงตายในเขตอภัยทานหลังเวทียุติแล้วหลายชั่วโมง ส่วนหนึ่งเป็นพยาบาลอาสาและหน่วยกู้ภัย
ทั้งหมดนี้ปปช.ยกคำร้อง หยุดคดีไว้ตรงนี้ สำนวนคดีไม่ถึงศาล
กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ใจดีกับพวกผมเหมือนนายอภิสิทธิ์ ทั้งแกนนำและมวลชนเสื้อแดงจำนวนมากถูกดำเนินคดี เราต่อสู้จนศาลพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้อง ทั้งคดีก่อการร้ายของแกนนำ และคดีชายชุดดำของมวลชน
ใครจะปฏิเสธก็ว่าไป แต่นี่คือความจริงและบาดแผลที่อำนาจรัฐกระทำต่อประชาชน”