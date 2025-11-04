“นิพิฏฐ์”ขออภัย“บวรศักดิ์”ปมเตือนนายกฯ ใช้คำกล่าวไม่สุภาพ ยันไม่เกี่ยวกับ ปชป.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปปสาทะ
ถ้าข้อความที่ผมเขียนถึงท่านนายกฯ เมื่อวาน (3 พ.ย.) เป็นคำกล่าวที่ไม่สุภาพ เป็น“มุสาวาท” ตามที่ท่านรองนายกฯ บวรศักดิ์ พูดถึง ผมก็ต้องขออภัย ต่อท่านนายกฯ และท่าน อ.บวรศักดิ์ ก็แล้วกัน
แต่ผมขอให้ อ.บวรศักดิ์ โปรดเห็นใจผมบ้าง ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ การที่ท่านนายกฯ ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ผมคิดว่า นั่นเป็นการกระทำที่เป็น“อัปปสาทะ” คือ การที่ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงาม
ก็อยากให้ท่านรองนายกฯ บวรศักดิ์ คิดว่า ถ้าผมทำอย่างนี้กับพรรคภูมิใจไทยบ้าง พรรคภูมิใจไทยจะคิดอย่างไร ก็คงเป็นไปตามหลักที่ว่า “อัตตานัง อุปมัง กัตวา” ไม่อยากให้ใครทำกับเราอย่างไร ก็อย่าทำกับเขาอย่างนั้น
การที่ผมตอบโต้ท่านนายกรัฐมนตรี ในทางโลกก็ถือว่า “มีความได้สัดส่วนกันแล้ว“
ทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะผมไม่มีตำแหน่งแห่งหนใดๆ ในพรรคประชาธิปัตย์
เรื่องนี้ จึงถือว่า ”เจ๊ากัน“ นะครับ/