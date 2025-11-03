โครงการคนละครึ่งพลัส ห้ามนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -ยาสูบ

เพจกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
โพสต์ระบุว่า โครงการคนละครึ่งพลัส มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพ ผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยโครงการฯ ได้กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามไว้อย่างชัดเจน หากร้านค้าหรือผู้ใช้สิทธิฝ่าฝืนอาจถูกระงับสิทธิทันที โดยสินค้ากลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล ทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดผ่านบริการ Food Delivery ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และขอเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส หากนำมาขายสิทธิให้ผู้อื่น หรือ กลุ่มร้านค้าที่ร่วมกับมือกับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง จะถือเป็นการกระทำที่มีความผิดฐาน ฉ้อโกง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล รวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วย