"พิชิต"แซะกัมพูชาไม่ร่วมเก็บกู้ระเบิดทั้งที่วางเอง ชี้สันติภาพกลวงๆ ที่อเมริกาขี่คอไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กัมพูชาไม่ร่วมเก็บกู้ระเบิด ทั้งที่วางเอง สันติภาพกลวงๆที่อเมริกาขี่คอไทย