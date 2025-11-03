xs
xsm
sm
md
lg

19.30 น. หลายพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (3 พ.ย.) เวลา 19.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตดอนเมือง หลักสี่ ประเวศ ลาดกระบัง มีนบุรี ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางบอน เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตสะพานสูง 47.0 มม.