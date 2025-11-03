‘หนุ่ม กรรชัย’เผยป่วยหนักค่าตับพุ่งสูง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอบคุณทุกความห่วงใยจากคนที่รัก

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สวัสดีครับ ผมกรรชัยเองนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับ ที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้
ตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ก่อน มีอาการเป็นไข้ ตั้งแต่วันที่ 27-29ตค. ซึ่งผมเข้าใจว่าอาการของผมคือไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง
ผมจึงหยุดงานไปสามวัน จนเข้าสู่วันพฤหัสที่30 ผมมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง เป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุกยืนไม่ได้ พูดไม่ได้ จนต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรก ได้มีการตรวจเลือดผลปรากฏว่ามีค่าตับสูงซึ่งขณะนั้นไม่ได้มากนัก
ทางคุณหมอให้ยาลดกรดทางเส้นเลือด และให้ผมได้กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และทางคุณหมอบอกให้ผมนอนโรงพยาบาล เพราะสงสัยเรื่องนิ่วในท่อน้ำดี
แต่ทางผมไม่ค่อยอยากนอน พออาการบรรเทาขึ้น ผมจึงขอกลับที่พัก จากนั้นผมได้มีการนำเอาเอกสารการตรวจที่ได้มา ส่งให้คุณหมอที่ดูแลผมดูซ้ำ และได้มีการปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่าน
จนทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าผมควรต้องรีบกลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยด่วน ผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลผม
พอไปถึงมีการเช็คเลือดซ้ำ พบว่าค่าตับ ALP, AST, ALT, GGT ที่ตรวจไปตอน 5 โมงเย็น พุ่งสูงกว่าเดิมจากระดับร้อยกว่าเป็นเก้าร้อยกว่าเกือบพัน(ปกติห้ามเกิน50) และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้น มีค่าอักเสบต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้น
โดยคืนนั้นผมไม่สามารถนอนได้เลยเพราะกลับมาปวดท้องตลอดทั้งคืน ถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดไปหลายชนิดก็ตาม
คุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ (acute cholangitis) ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี
คุณหมอจึงให้รีบทำหัตถการด่วน เพื่อเอานิ่วออก (ERCP with stone removal) โดยการวางยาให้หลับ ใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไป(คอนะครับไม่ใช่คลอด) และผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไปได้กลายเป็นสีดำ นั่น คือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว คุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม
หลังจากนี้ คุณหมอแนะนำให้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออก เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคต
ทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูเปิดของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น
โดยภาวะตับอ่อนอักเสบมักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือชายโครงขวา อาการปวดร้าวไปด้านหลัง และจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อนสูงกว่าปกติ
สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกๆท่านที่รักผม และต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่งผมด้วยนะครับ เพราะกูรอดครับ😬 ขอบคุณครับ🙏🏼❤️🫰🏼
ปล.ตอนนี้คุณหมอยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดและให้พักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไปครับอาจมีผ่ารอบสองสำหรับถุงน้ำดีครับ