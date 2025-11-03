กทม.ปรับลดค่ามาตรฐานควันดำรถดีเซลจาก 30 % เป็น 20% พร้อมขยายผลมาตรการ "Green List"

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศมาตรการเข้มงวดรับฤดูฝุ่น PM2.5 ปรับลดค่ามาตรฐานควันดำสำหรับรถดีเซลจากเดิม 30% เหลือเพียง 20% เริ่มใช้ 1 พ.ย.68 พร้อมขยายผลมาตรการ "Green List" ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปที่ไม่ผ่านมาตรฐานวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง โดยเน้นการตรวจควันดำที่ ต้นทาง เช่น อู่รถเมล์และไซต์ก่อสร้าง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ปรับลดระยะเวลาที่เจ้าของรถควันดำต้องไปแก้ไขจาก 30 วัน ให้เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น หากไม่แก้ไขตามกำหนด จะถูกติดป้าย ห้ามใช้เด็ดขาด เพื่อเร่งลดมลพิษจากยานยนต์ให้เร็วที่สุด