ศปพ.ประชุมวางแผนรับคลื่นมหาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หูไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขตดุสิต เพื่อบูรณาการแผนงานอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้
การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจ ศปพ. การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการขอใช้งบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงานของ ศปพ. โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
สำหรับกรุงเทพมหานคร รองปลัดฯ ไทวุฒิ ได้รายงานถึงการดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสถานที่และเส้นทางการเข้าสักการะ โดยมีการจัดพื้นที่พักคอยบริเวณสนามหลวง ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนต่อรอบ หรือประมาณ 30,000 คนต่อวัน การได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการรับบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ประสานเครือข่ายภาคราชการและเอกชนเพื่อส่งต่อสิ่งของมายัง กทม. เพื่อแจกจ่าย พร้อมรายงานถึงแผนในการจัดหารถขนส่งอาหาร เพื่อบริการอาหารแก่ประชาชนที่รอคิวนานโดยประชาชนไม่ต้องออกจากคิว และแนวคิดในการจัดเตรียมจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือภายในเต็นท์พักคอย
ด้านการดูแลกลุ่มเปราะบาง มีการหารือถึงปัญหาวีลแชร์ที่ไม่เพียงพอและมีการชำรุดง่าย ที่ประชุมจึงมีข้อสั่งการให้ กทม. ประสานงานโดยตรงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการจัดหาวีลแชร์เพิ่มเติม ด้านการแพทย์ กทม. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันเตรียมพร้อมขยายจุดบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ รองปลัดฯ ยังได้รายงานปัญหาคนเร่ร่อนที่เข้ามารับอาหารบริจาคในช่วงเย็น ซึ่งจะต้องประสานงานกับ พม. เพื่อจัดระเบียบต่อไป
ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีการรายงานถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม ได้เตรียม Shuttle Bus ฟรี 14 เส้นทาง รวม 101 คัน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนและสถานีขนส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนจัดการจราจรและจุดจอดรถทั้งแบบฟรีและมีค่าบริการ กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากต่างจังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น