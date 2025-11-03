xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 0.64 จุด มูลค่าซื้อขาย 29,741.46 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,308.86 จุด ปรับลง 0.64 จุด หรือ 0.05% มูลค่าซื้อขาย 29,741.46 ล้านบาท