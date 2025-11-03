xs
ราคาทองคำครั้งที่ 19 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.25 น. ครั้งที่ 19 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,321.64 บาท