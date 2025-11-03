กรมชลฯ เผยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (3 พ.ย.) กรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ว่า ณ เวลา 06.00 น. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 100% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯวันละประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำประมาณวันละ 2 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1–2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พื้นที่ตอนบนของเขื่อนป่าสักฯ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี”
เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯให้อยู่ในระดับเหมาะสมและเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะเข้ามาเพิ่มเติม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ จาก 25 เป็น 150 ลบ.ม./วินาที โดยจะทยอยปรับเพิ่มวันละประมาณ 25 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.20 – 1.40 เมตร โดยระดับน้ำดังกล่าวยังคงอยู่ในลำน้ำ ไม่ถึงขั้นล้นตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย