กองทัพไทยพร้อมสู่การฝึก“Cobra Gold 2026” ร่วม 30 ประเทศพันธมิตร

พลโท สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 / ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม (CTF CDR เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference) สำหรับการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร รหัส“Cobra Gold 2026 : CG 26” ร่วมกับ Mr. Andrew Merz ผู้อำนวยการฝึกฝ่ายสหรัฐฯ / ผู้แทน U.S. INDO-PACOM และ พล.ร.ต.ชเนศร์ สิงหนาญ ร.น. รองเจ้ากรมยุทธการทหาร/รองผู้อำนวยการฝึกฝ่ายไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การฝึก Cobra Gold 2026 นับเป็นครั้งที่ 45 ในรอบการฝึกแบบ Heavy Year ซึ่งมีประเทศพันธมิตร เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก สะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง กองทัพไทย สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร การปฏิบัติการร่วม และการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
โดยมี พล.ต.สังกาศ สร้อยคำ ผบ.พล.ร.11/ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกผสม (CFLCC), พล.ร.ต.พูลลาภ ทัตตะทองคำ ร.น. ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม (CFMCC), พล.อ.ต.จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศผสม (CFACC), พล.ร.ต.โยธิน ธนะมูล ร.น. ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม (CMARFOR) และ พ.อ.เจษฎางค์ แสนทน ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผสม (CFSCC)
ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 1 /ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจ ร่วม/ผสม ได้เน้นย้ำ ในการประชุมวางแผนครั้งนี้ มุ่งยืนยันภารกิจหลัก , กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และจัดทำแผนการฝึกอย่างรอบคอบ เพื่อให้การฝึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายความร่วมมือ ระดับนานาชาติ อย่างแท้จริง ต่อไป
การฝึกครั้งนี้ยังถือเป็นเวทีสำคัญในการ กระชับมิตรภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพันธมิตร ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางทหารเสริมสร้างพลังของกองทัพไทยในเวทีโลกอย่างสง่างาม
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.กกล.ฉก.ร่วม/ผสม CG 26 ได้หารือกับ Brigadier General Wong Pui Chuan ผบ.พล.21 สาธารณรัฐสิงคโปร์ /ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย ผบ.กกล.ฉก.ร่วม/ผสม Cobra Gold 2026 ในด้านการฝึก ความร่วมมือทางการทหาร บนพื้นฐาน ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสิงคโปร์