xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพไทยพร้อมสู่การฝึก“Cobra Gold 2026” ร่วม 30 ประเทศพันธมิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลโท สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 / ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม (CTF CDR เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference) สำหรับการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร รหัส“Cobra Gold 2026 : CG 26” ร่วมกับ Mr. Andrew Merz ผู้อำนวยการฝึกฝ่ายสหรัฐฯ / ผู้แทน U.S. INDO-PACOM และ พล.ร.ต.ชเนศร์ สิงหนาญ ร.น. รองเจ้ากรมยุทธการทหาร/รองผู้อำนวยการฝึกฝ่ายไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การฝึก Cobra Gold 2026 นับเป็นครั้งที่ 45 ในรอบการฝึกแบบ Heavy Year ซึ่งมีประเทศพันธมิตร เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก สะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง กองทัพไทย สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร การปฏิบัติการร่วม และการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค

โดยมี พล.ต.สังกาศ สร้อยคำ ผบ.พล.ร.11/ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกผสม (CFLCC), พล.ร.ต.พูลลาภ ทัตตะทองคำ ร.น. ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม (CFMCC), พล.อ.ต.จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศผสม (CFACC), พล.ร.ต.โยธิน ธนะมูล ร.น. ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม (CMARFOR) และ พ.อ.เจษฎางค์ แสนทน ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผสม (CFSCC)

ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 1 /ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจ ร่วม/ผสม ได้เน้นย้ำ ในการประชุมวางแผนครั้งนี้ มุ่งยืนยันภารกิจหลัก , กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และจัดทำแผนการฝึกอย่างรอบคอบ เพื่อให้การฝึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายความร่วมมือ ระดับนานาชาติ อย่างแท้จริง ต่อไป

การฝึกครั้งนี้ยังถือเป็นเวทีสำคัญในการ กระชับมิตรภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพันธมิตร ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางทหารเสริมสร้างพลังของกองทัพไทยในเวทีโลกอย่างสง่างาม

ในโอกาส​เดียวกัน​นี้ ผบ.กกล.ฉก.ร่วม/ผสม CG 26 ได้หารือกับ Brigadier General​ Wong Pui Chuan ผบ.พล.21 สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​ /ปฏิบัติ​หน้าที่ ผู้ช่วย​ ผบ.​กกล.ฉก.ร่วม/ผสม Cobra​ Gold​ 2026 ในด้านการฝึก ความร่วมมือทางการทหาร​ บนพื้นฐาน ความสัมพันธ์​อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง​กองทัพ​ไทย และกองทัพ​สิงคโปร์