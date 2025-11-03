กทม.ติดตามการจัดการมูลฝอยท้องสนามหลวงช่วง ปชช.ถวายสักการะ"พระพันปีหลวง" ชี้ 8 วัน เก็บขยะแล้วกว่า 10 ตัน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ท้องสนามหลวง ในช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยมีนางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการมูลฝอยบริเวณสนามหลวง ในช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ท้องสนามหลวง 10 จุด ประกอบด้วย บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ 6 จุด ฝั่งโรงครัวพระราชทาน 3 จุด ป้ายรถ Shuttle Bus ถนนผ่านกลางสนามหลวง 1 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุด ๆ ละ 3 คน ปฏิบัติงานตามรอบเวลาเช้าและบ่าย พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตามแนวทาง “ไม่เทรวม” โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป จะเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ มูลฝอยรีไซเคิล สำนักงานเขตจะนำไปใช้ประโยชน์ บางส่วนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมูลฝอยเศษอาหาร สำนักงานเขตจะนำไปเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ รวมถึงนำเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 พบว่ามีปริมาณมูลฝอยสะสมรวมทั้งสิ้น 10,375 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น มูลฝอยทั่วไป 3,141 กิโลกรัม มูลฝอยรีไซเคิล 3,655 กิโลกรัม และมูลฝอยเศษอาหาร 3,579 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วปริมาณมูลฝอยสูงสุด 1,200 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด
"กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะให้ถูกประเภท และขอเชิญชวนร่วมกันรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาด น่าอยู่ และสามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน" รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย
พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ ได้เดินตรวจบริเวณต้นมะขาม ฝั่งที่ตั้งสถานประกอบอาหาร โดยมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพระนคร ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบอาหาร ระมัดระวังในการเทน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อต้นมะขามและสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ สำนักการโยธาได้ติดตั้งบ่อดักไขมันและต่อซิงก์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม