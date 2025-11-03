“เทพไท”ชี้หาก 2 พรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกร่วมกันได้ เชื่อชะตากรรม รบ.จะขาดทันที

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์
เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าเกี่ยงกัน 3 เรื่องพอซักฟอกแล้ว
นับตั้งแต่มีการเซ็น MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน เพื่อสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคประชาชนไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล และไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลแต่อย่างใด ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีทางการเมืองของพรรคประชาชน ว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายค้ำกันแน่ ในขณะที่พรรคเพื่อไทยที่ผิดหวังจากการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็มีการกระแหนะกระแหน แซะพรรคประชาชนอยู่ตลอดเวลา จึงเห็นบทบาทการทำท่าทีของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคฝ่ายแค้นให้เห็นอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดมีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลของนายอนุทินจะอยู่ไม่ครบ 4 เดือน คืออาจจะมีการยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่ประกาศไว้ ซึ่งปัจจัยชี้ขาดน่าจะมาจากการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนก็ตาม แต่ถ้าดูความเคลื่อนไหวของทั้ง 2 พรรคแล้ว จะเห็นบทบาทความเคลื่อนไหวที่เกี่ยงกัน พยายามโบ้ยกันไปมา มีการสบประมาทพรรคเพื่อไทยว่า จะกล้าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินหรือไม่ เพราะถ้าหากยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็เปรียบเสมือนหยิกเล็บเจ็บเนื้อกัน
ส่วนพรรคประชาชน ก็ถูกท้าทายว่ากล้าที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินหรือไม่ เพราะยังแอบฝันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประสบความสำเร็จตามที่ตกลงไว้ในMOA และสามารถจะนำไปอธิบายกับประชาชนได้ว่า ไม่ได้โหวตให้นายอนุทินฟรี แต่เป็นการโหวตเพื่อแลกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลคุ้มค่าทางการเมือง
แต่ถ้าดูท่าทีของพรรคฝ่ายค้านทั้ง 2 พรรค คือพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยแล้ว จะเห็นบทบาทอยู่ในลักษณะคุมเชิงไม่กล้าผลีผลามที่จะประกาศเรื่องยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทิน ทั้งที่มีประเด็นสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในหลายประเด็นที่สำคัญเช่น 1.การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 2.ความรับผิดชอบในการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ 3.การแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ไม่มีความคืบหน้า
ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้ ถ้าหากทั้ง 2 พรรค หรือไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่ง ขยับที่จะยื่นญัตติอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลอนุทินแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะชิงยุบสภาตัดหน้าทันที จึงไม่ควรจะเกี่ยงกันระหว่างพรรคฝ่ายค้าน 2 พรรค ถ้าเห็นว่ามีประเด็นสำคัญและถ้าทั้ง 2 พรรคพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างจริงจัง ก็สามารถยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกันได้ และชะตากรรมของรัฐบาลอนุทินก็จะขาดทันที