นายกฯ ประชุมตรวจเยี่ยม ปปง. ย้ำ รบ.ให้ความสำคัญปราบสแกมเมอร์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ณ ปปง. ย้ำถึงความสำคัญของภารกิจ ปปง. ซึ่งเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง จึงได้เข้ามาติดตามภารกิจของ ปปง. อย่างใกล้ชิด รวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ปปง. เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการจัดทำยุทธศาสตร์ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กำกับการบังคับใช้กฎหมาย และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงให้ ปปง. ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การตรวจสอบ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และคืนเงินแก่ผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
รัฐบาลมีเวลา 4 เดือน จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การลงทุนพัฒนาระบบ พัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัยในการรับมือและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการฟอกเงินสีเทา โดยพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงาน ทั้งในด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติ รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
"ผมขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจัง เป็นวาระแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นใครที่กระทำความผิด อยู่ในแวดวงใด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ยิ่งต้องได้รับโทษหนัก โดยไม่มีข้อยกเว้น”
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ปปง. ตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการเงิน มุ่งเน้นการตรวจสอบ กำกับดูแล และแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการกระทำผิดทางการเงิน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากกลโกงทางออนไลน์และการลงทุนที่ผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงทางการเงิน