สถิติปี 67 โรคความดัน-เบาหวาน-ไขมันพุ่ง! ครองยอดผู้ป่วยบัตรทองสูงสุดกว่า 176 ล้านครั้ง/ปี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยรายงานผลดำเนินงาน "กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ปีงบประมาณ 2567 พบประชาชนใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกกว่า 176.5 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 3.75 ครั้งต่อคนต่อปี โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ รองลงมาคือ เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน และไขมันในเลือดสูง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยในมีการรับบริการกว่า 6.9 ล้านครั้ง โดยโรคที่พบบ่อยสุดคือ โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ สะท้อนปัญหาโรคเรื้อรังและโรคระบบทางเดินอาหารที่ยังเป็นภาระหลักด้านสุขภาพของคนไทย
ด้าน นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ระบบบัตรทองยังคงเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย พร้อมย้ำว่า ข้อมูลโรคยอดฮิตจากรายงานนี้จะช่วยภาครัฐวางแผนพัฒนาระบบบริการ และกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรคได้ตรงจุด โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไตวาย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาหลักที่ต้องเร่งจัดการ
ทั้งนี้ สปสช.เตรียมนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยเฉพาะระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลประชาชน เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความแออัดในโรงพยาบาล และทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น