ศุลกากรแถลงจับก๊าซหัวเราะ-เฮโรอีน-สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มูลค่ารวมกว่า 159 ล.

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพตรวจสอบสินค้าน้ำเข้าต้นทางประเทศจีน พบก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซหัวเราะ) จำนวน 2,670 ชิ้น มูลค่ากว่า 44 ล้านบาท ไม่ได้สำแดงมาในใบขนสินค้า โดยบรรจุรวมมากับสินค้าเบ็ดเตล็ด ก๊าซดังกล่าวเป็นยาที่ใช้ตามโรงพยาบาลสำหรับดมสลบก่อนผ่าตัดหรือถอนฟัน เพื่อลดอาการปวด ออกฤทธิ์ และหมดฤทธิ์เร็ว หากสุดดมเข้าไปมากจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง และหมดสติ และหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเหน็บชาบริเวณนิ้วมือหรือนิ้วเท้า และอาจถึงขั้นเสียชีวิต กรณีนี้เป็นความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 244 252 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบกับ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
อธิบดีกรมศุลการกร กล่าวว่า ก๊าซหัวเราะลอตนี้ต้นทางมาจากประเทศจีน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้า แต่กลับพบก๊าซหัวเราะที่บริเวณท้ายตู้สินค้า ถังละ 5 กก. ก๊าซหัวเราะที่นำเข้ามาบรรจุในถังยากต่อการตรวจสอบ แม้จะมีการเอกซ์เรย์ แต่ก็มองไม่ออกว่าเป็นสิ่งใด ต้องเปิดตู้สินค้ารื้อออกมาดูเท่านั้น ก๊าซหัวเราะโดยปกติใช้ในทางการแพทย์ แต่มีการแอบนำมาใช้เพื่อความสันทนาการ เช่น ในผับ บาร์ ย่านข้าวสาร ซึ่งในต่างประเทศมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยก๊าซหัวเราะ 1 ถัง 5 กก.สามารถเติมในลูกโป่งได้ 160 ลูก ในตลาดจำหน่ายลูกละ 100 บาท
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.และระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2568 กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพตรวจสอบสินค้าน้ำเข้าต้นทางประเทศจีน สำแดงเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด จากการตรวจสอบพบว่า มีสินค้าบางส่วนไม่ได้สำแดงในใบขนสินค้า และยังพบว่าเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น รองเท้าแตะ แบตเตอรี่ กระเป๋า และแก้วเก็บอุณหภูมิ รวมทั้งสิ้น 70 หีบห่อ จำนวน 18,175 ชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท กรณีดังกล่าวเป็นการนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 และเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 244 252 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับ พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ล่าสุด เมื่อวานนี้ (2 พย.) กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรหนองคาย ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวน 20 กิโลกรัม ณ ด่านพรมแดบหนดงคาย สะพาบมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 ซุกซ่อนในกระเป้าเดินทางของหญิงสัญชาติไทย จำนวน 2 ราย มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท เป็นความผิดฐานนำเข้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อันเป็นความผิดตาม มาตรา 242 และมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากรพ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด
สำหรับสถิติการจับกุมสินค้าผิดกฎหมายของกรมศุลกากรงบประมาณ 25668 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จับกุมทั้งหมด 48,711 3,000 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568 จับกุมสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ 3,388 ราย มูลค่ากว่า 170 ล้านบาทโดยจับกุมสินค้านำเข้า เช่น เมทแอมเฟตามีน มูลค่า 21 ล้านบาท บุหรี่ มูลค่า 20 ล้านบาท โคคาอีน มูลค่า 16 ล้านบาท สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลค่า 12 ล้านบาท น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่า 6 ล้านบาท และจับกุมสินค้าออก เช่น กัญชา มูลค่า 21 ล้านบาท เฮโรอีน มูลค่า 4 ล้านบาท ทองคำ มูลค่า 2 ล้านบาท และแอมเฟตามีน มูลค่า 150,000 บาท เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเพิ่มมาตรการในการปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออก สินค้าผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปกป้องสังคมให้ปลอดภัย