ศาลฎีกาสหรัฐฯ นัดแถลงเปิดคดี "ภาษีทรัมป์" พุธนี้

หลังจากศาลชั้นต้นของสหรัฐฯ มีคำชี้ขาดคดีในเดือนพฤษภาคม และต่อมา ในเดือนสิงหาคม ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาไปทิศทางเดียวกัน ด้วยเสียงส่วนใหญ่ 7 ต่อ 4 เสียง ว่า การปรับขึ้นภาษีตอบโต้ทั่วโลกของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอำนาจของสภาคองเกรส ทำให้รัฐบาลทรัมป์ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อชี้ขาดประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
ศาลฎีกาสหรัฐฯได้รับคดีไว้พิจารณา พร้อมทั้งนัดฟังคำแถลงเปิดคดีจากคู่กรณี คือ ผู้ร้อง เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กใน 12 รัฐ นำโดยรัฐออริกอน และผู้ถูกร้องคือ รัฐบาลทรัมป์ ในวันพุธนี้ (5 พ.ย.) ก่อนที่ศาลจะมีคำชี้ขาดคดีนี้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องใช้อำนาจของรัฐบาลทรัมป์ในการปรับขึ้นภาษีตอบโต้กับทั่วโลก เป็นหนึ่งในนโยบายทางเศรษฐกิจสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ ตามนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน มุ่งปกป้องและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ อีกทั้งเป็นคดีซึ่งศาลสหรัฐฯไม่เคยมีคำพิพากษามาก่อน
นับตั้งแต่กลับมาบริหารประเทศสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายทรัมป์ ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับขึ้นภาษีตอบโต้กับคู่ค้าทั่วโลกกับประเทศที่รัฐบาลทรัมป์มองว่า มีหลักปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐฯและประกาศภาษีอื่นๆ กับ 3 หุ้นส่วนทางการค้ารายใหญ่สุดของสหรัฐฯ คือ เม็กซิโก แคนาดา และจีน
ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ เช่น นายไรอัน มาเจรัส อดีตเจ้าหน้าที่การค้าสหรัฐฯ กล่าวว่า ผลคำตัดสินคดีของศาลฎีกาสหรัฐฯ จะมีผลกระทบครั้งใหญ่กับคู่ค้าโลก ที่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับรัฐบาลทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าศาลอาจจะใช้เวลาไต่สวนคดีหลายเดือน ก่อนมีคำพิพากษา รวมถึงข้อแนะนำว่าจะให้รัฐบาลทรัมป์ดำเนินการอย่างไรในเรื่องภาษีศุลากรบางส่วนที่รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บมาแล้วจากคู่ค้าสหรัฐฯ