หุ้นไทยปิดภาคเช้า +3.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,715.52 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.56 จุด หรือ +0.27% ที่ระดับ 1,313.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15,715.52 ล้านบาท