กทม.เร่งระบายน้ำท่วมขังหลังฝนถล่มกรุงข้ามคืน ล่าสุดคลี่คลายแล้วเกือบทุกจุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงเช้า หลังเกิดฝนตกหนักในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ว่า เมื่อคืนฝนตกหนักมาก คาดว่าเป็นฝนที่เกิดจากความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงจากความหนาว ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำดันขึ้นมาที่ กทม. ทำให้มีฝน โดยคืนที่ผ่านมาฝนหยุดตกราวตี 2 ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และจุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ตามที่ได้เคยบอกไว้ว่าระบบระบายน้ำของ กทม. ออกแบบไว้ให้รองรับได้ที่ 60 มม. แต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ปริมาณฝนเกิน 60 มม.หลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมมากหลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทม. ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานกันตลอดทั้งคืน
ขณะที่เช้านี้ สถานการณ์ล่าสุด ณ เวลา 10.00 น. น้ำแห้งแล้วเกือบทุกพื้นที่ แต่อาจมีท่วมบ้างในซอยย่อย โดยจุดที่ยังต้องกังวล และท่วมขังนานเนื่องจากเป็นจุดที่ก่อสร้างถนน และเป็นจุดต่ำ คือ ถนนช่างอากาศอุทิศ (ซ.15) เขตดอนเมือง และถนนอ่อนนุช (ซ.59) ซึ่งต้องวางแผนแก้ไขในระยะยาวต่อไป
สำหรับคาดการณ์ฝนวันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ โดยช่วง 3 วันข้างหน้าปริมาณฝนจะลดลง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังถนน กทม. แบบ Real-time ได้ที่เว็บไซต์ https://weather.bangkok.go.th/Flood/