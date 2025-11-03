xs
ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 62,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ครึ่งเช้าวันนี้ (ณ เวลา 12.00 น.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 61,350 บาท ขายออกบาทละ 61,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,124.56 บาท ขายออกบาทละ 62,250 บาท