"อนุทิน" ลั่นไม่ยอม หากทหารกัมพูชาขวางเก็บกู้ทุ่นระเบิด ย้ำเงื่อนไข 4 ข้อเดินหน้าสู่สันติภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าอย่าใช้คำว่าขัดขวาง เพราะมีการประชุมกันมาโดยตลอด ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อเช้านี้เรื่องการถอนกำลัง การเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิด ซึ่งต้องมีการพูดคุยต่อไป
นายอนุทิน ย้ำว่า "เป้าหมายต้องชัด ไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วไทยต้องยอม เราไม่ยอม ถ้าจะให้เรานำไปสู่สันติภาพสันติสุขเรามีเงื่อนไข 4 ข้อ ยังเป็นเงื่อนไขเดิม ที่เป็นเงื่อนไขอยู่ คือ ถอนอาวุธ เก็บทุ่นระเบิด แก้ปัญหาสแกมเมอร์ และพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน 4 ข้อนี้ ต้องได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ฝ่ายทหารและกองทัพเราถึงจะดำเนินการ เช่น เชลยและการปักปันเขตแดน การพูดคุยอย่างอื่นต่อไป เขากำลังดำเนินการอยู่ครับ"
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานกรณีกระแสข่าวกัมพูชาขนอาวุธหนักเข้ามาอีกแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ตอนนี้ได้รับรายงานคือ ต่างคนต่างถอยออกไป พร้อมย้อนถามว่าไปเอามาจากไหน ว่ากัมพูชาขนอาวุธหนักเข้ามา มันไม่มี ตอนนี้ข้อตกลงกันไว้คือ ต่างคนต่างถอย ถ้าเข้ามาก็ถือว่าฉีกข้อตกลง เราไม่ต้องทำอะไร ถือว่าไม่มีข้อตกลง เราก็ทำตามที่เห็นว่าเหมาะสม มันไม่ใช่
ส่วนจะมีคิวลงพื้นที่ชายแดนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้ามีความจำเป็น หรือเมื่อถึงจุดที่เราต้องไป เพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ และได้คุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องการถอนอาวุธของไทย ปรับที่ตั้งยังจังหวัดลพบุรี ซึ่งอาจกลับมาไม่ทันหากทางกัมพูชา ไม่ทำตามข้อตกลง นายอนุทิน กล่าวว่า ถาม ผบ.ทสส. และ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ. เขาต้องรู้ว่าเขาต้องปกป้องประเทศอย่างไร ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพ
และเมื่อถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขอให้มั่นใจในกองทัพ