รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนหลานหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนหลานหลวงบริเวณแยกยมราช ถึง บริเวณแยกสะพานขาว เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ทางเท้า และก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานียมราช (OR07) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00:01 น. – 30 เมษายน 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง)
มีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร (One way) โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย