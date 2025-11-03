เลขาฯ กกต.เตือน! แอบอ้างนำชื่อประชาชนสมัครสมาชิกพรรค เจอโทษหนัก

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีประชาชนพบชื่อตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งโดยที่ไม่ได้สมัคร ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่งการสมัครสมาชิกพรรค เจ้าตัวต้องสมัครใจ เมื่อสมัครเสร็จพรรคก็ต้องตรวจสอบ แม้เจ้าตัวสมัครใจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาก นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองต้องตรวจสอบและเสนอให้พรรคอนุมัติ ก่อนจะลงในฐานข้อมูลระบบสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีข่าวเช่นนี้ ทางสำนักงานฯ จะตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง ต้องสอบถามว่าเวลารับสมัครสมาชิกได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริง กฎหมายก็กำหนดโทษ ในฐานะหัวหน้าพรรคจะโดนโทษปรับ แต่ในทะเบียนสมาชิกที่เป็นคนตรวจสอบคนแรก จะมีโทษอาญาด้วย หากจำไม่ผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ส่วนกรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตอาจเกิดขึ้นจากการที่พรรคจัดกิจกรรมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน แล้วข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนนำไปสมัครสมาชิกใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต้องรอการตรวจสอบก่อน ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งพรรคและประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ กกต.ยังไม่ทราบว่าประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและประชาชน แต่หากรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ ถูกแอบอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรค ก็สามารถตรวจสอบในฐานข้อมูลได้ แล้วมายื่นเรื่องต่อ กกต. ให้ตรวจสอบตามขั้นตอน และสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้