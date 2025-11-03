แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เขย่าภาคเหนือของอัฟกานิสถาน ดับแล้ว 7 ราย

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูด ใกล้เมืองมาซาร์ อี ชารีฟ (Mazar-e Sharif) ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 7 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 150 ราย อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังเสียหาย รวมถึงมัสยิดสีน้ำเงินภายในเมืองที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ความลึก 28 กิโลเมตร (17 ไมล์) ในเมืองโคลม ใกล้กับเมือง มาซาร์ อี ชารีฟ ตามรายงานของ หน่วยสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (U.S. Geological Survey : USGS) และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดทางภาคเหนือของอัฟกานิสถาน โดยมีประชากรประมาณ 523,000 คน ซึ่งแบบจำลองของ USGS ประเมินว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงหลายร้อยคน ซึ่ง USGS ได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสีส้ม โดยคาดการณ์ถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจและชีวิตหลังแผ่นดินไหว
อัฟกานิสถานยังต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลายครั้ง เช่นแผ่นดินไหวในปี 2023 ในภูมิภาคเฮราตทางตะวันตกบนชายแดนอิหร่าน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1,500 ราย และทำลายบ้านเรือนไปกว่า 63,000 หลัง
รวมถึงครั้งล่าสุด แผ่นดินไหวขนาด 6.0 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางตะวันออกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 ราย ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อัฟกานิสถาน