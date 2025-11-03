"คนละครึ่งพลัส" 5 วันแรก ยอดใช้จ่ายทั่วไทยทะลุหมื่นล้าน

กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" โดยระบุว่า ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 11,236.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย จำนวน 5,689.76 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่าย จำนวน 5,546.68 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท
สำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการฯ จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 799,205 ราย