นายกฯ รับกดดันมากแก้ปัญหาสแกมเมอร์ หวั่นถูกตราหน้าไม่มีผลงานหากไม่เด็ดขาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายฉัตรชัย กล่าวรายงานโครงสร้างขององค์กร ว่า ปปง. ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง เทียบเท่ากระทรวง พร้อมกล่าวถึงผลงานที่สำคัญในรอบปี และแผนงานสำคัญของ ปปง. ล่าสุด ว่าหน่วยงานสามารถยึดและอายัดทรัพย์ได้กว่า 29,000 ล้านบาท รวมถึงดำเนินการปิดบัญชีม้าไปแล้วกว่า 800,000 บัญชี วงเงินค้างอยู่ 3,000 กว่าล้านบาท ฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้เสียหายต่อไป
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบาย โดยระบุว่า ต้องขอบคุณหน่วยงานที่ได้เชิญให้ตนมาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ เพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็ได้มีโอกาสพบกับทางประธาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง. ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยได้สอบถามถึงภารกิจต่างๆ และพูดคุยกันว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาดูการดำเนินงานของ ปปง. อย่างไรก็ตาม ตอนแรกตนเข้าใจว่า ปปง. อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงยุติธรรมจึงไม่ได้ติดต่อหรือสั่งการใดๆมาโดยตรง แต่หลังจากเข้ามาสังคายนาระบบในทำเนียบรัฐบาล ทราบว่าหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานของ ปปง. มีความสำคัญมากอยู่แล้ว แต่ว่าช่วงนี้ภารกิจงานของ ปปง. ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์ อาชญากรรมทางการเงิน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพราะเกี่ยวโยงกับการฟอกเงิน จากเงินที่ไม่สะอาด ฟอกอย่างไรก็เป็นเทา ทั้งนี้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงาน ปปง. ต้องยอมรับว่ามีความกดดัน เพราะได้รับความกดดันจากพี่น้องประชาชนและประชาคมนานาชาติสูงมากในเรื่องของการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสแกมเมอร์ ซึ่งถ้าเราดำเนินการไม่เด็ดขาดเต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะจะถูกตราหน้าว่าไม่มีผลงาน แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือการถูกแซงชั่นและกีดกันจากนานาชาติ จึงถือเป็นสิ่งที่กดดันมาก เพราะเราเป็นข้าราชการ มีเงินเดือนใช้ เกษียณไปก็มีเงินบำนาญ มีกินมีใช้ กินอาหารได้ 3 มื้อ แต่เราต้องนึกถึงผู้ที่ทำมาหากินสร้างรายได้ด้วยว่าเขาจะทำอย่างไร