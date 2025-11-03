กรมชลประทานเร่งระบายน้ำ รับมือพายุ "คัลแมกี"

เมื่อเวลา 06.00 น. กรมชลประทานรายงานความคืบหน้าการระบายน้ำล่าสุด
สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 23.97 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.73 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น
สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,100 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน 16.92 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 14.99 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.35 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น บริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือ พร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
พื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนที่ได้รับผลกระทบ
คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก จังหวะดอ่างทอง คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป