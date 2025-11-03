แบงก์กรุงเทพแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 พ.ย.นี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 01.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 07.00 น.
• ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงก์กิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 05.00 น.
• บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking
• บริการ Bualuang Phone
• บริการฝากเงิน และ ถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
• บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ
• บริการถอนเงิน และ โอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร
• บริการโอนเงิน PromtPay ในประเทศ และ ต่างประเทศ
• บริการโอนเงิน หรือ ฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ
• บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศ และ ต่างประเทศ
• บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
• บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านบัวหลวง ไอเพย์
• บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC
• บริการ BeWallet
• บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro
• บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)
• บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply
• บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment
• บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net
• บริการ API Payment
• บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank
• บริการ Inward Remittance
พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.bangkokbank.com หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารทุกช่องทาง
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 07.00 น.
• ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงก์กิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 05.00 น.
• บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking
• บริการ Bualuang Phone
• บริการฝากเงิน และ ถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
• บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ
• บริการถอนเงิน และ โอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร
• บริการโอนเงิน PromtPay ในประเทศ และ ต่างประเทศ
• บริการโอนเงิน หรือ ฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ
• บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศ และ ต่างประเทศ
• บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
• บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านบัวหลวง ไอเพย์
• บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC
• บริการ BeWallet
• บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro
• บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)
• บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply
• บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment
• บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net
• บริการ API Payment
• บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank
• บริการ Inward Remittance
พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.bangkokbank.com หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารทุกช่องทาง