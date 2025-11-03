"ไข่ รบ.อนุทิน" ราคาต่ำสุดในรอบ 2 ปี หน้าฟาร์มเหลือฟองละ 3 บาท

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก. ขึ้นไป) โดยราคาปรับลง 20 สตางค์ จากราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.20 บาทต่อฟอง หรือแผงละ 6 บาท มีผลวันนี้ (3 พ.ย. 68)
ทั้งนี้ เป็นการปรับลง 20 สตางค์ ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ในช่วงรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล และแนวโน้มคาดว่าจะปรับลงอีก