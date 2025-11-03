xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-50] รูปพรรณขายออก 62,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 61,250 บาท ขายออกบาทละ 61,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,018.44 บาท ขายออกบาทละ 62,150 บาท