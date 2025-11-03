วันนี้ "คนละครึ่งพลัส" เปิดให้ร้านค้าผูกกับฟู้ดเดลิเวอรี เริ่มใช้ได้ 7 พ.ย.

วันนี้ (3 พ.ย.) โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าโครงการฟู้ดเดลิเวอรี ซึ่งรับเฉพาะร้านค้าประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วเท่านั้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ร้านค้าเลือกได้ 1 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีเท่านั้น และจะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 06.00 21.00 น. และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น.
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ร้านค้าเลือกได้ 1 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีเท่านั้น และจะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 06.00 21.00 น. และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น.