ปภ.เริ่มโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 68 ครั้งแรกวันนี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครั้งแรกวันนี้ (3 พ.ย.) 12 จังหวัด เกือบ 70,000 ครัวเรือน ครั้งต่อไปวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 อีก 2 จังหวัด กว่า 12,000 ครัวเรือน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 65 จังหวัด รวม 685,554 ครัวเรือน และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ วงเงิน 6,169.986 ล้านบาท ในอัตราเดียว ครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานผู้ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 265,238 ครัวเรือน ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จำนวนทั้งสิ้น 84,268 ครัวเรือน และส่งธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 80,796 ครัวเรือน จำนวนเงิน 727,164,000 บาท
โดยในวันนี้ จะโอนเงินครั้งที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เลย พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 68,094 ครัวเรือน จำนวนเงิน 612,846,000 บาท และโอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน จังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12,702 ครัวเรือน จำนวนเงิน 114,318,000 บาท