xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลง ที่ระดับ 32.47 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (3 พ.ย.) ที่ระดับ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์