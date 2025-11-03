'ชัชชาติ' ขอบคุณ 'จยย.จิตอาสา' รับส่งคนถวายสักการะพระบรมศพ คาดหลัง 9 พ.ย.ปชช.เดินทางมาวันละหมื่น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการตรวจความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า มีจุดหนึ่งที่อยากพามาดูคือกลุ่มรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาช่วยส่งคนจากพระบรมหาราชวังไปยังจุดคัดกรองและจุด Shuttle Bus ซึ่งมีระยะทางประมาณ 400 เมตร ให้บริการฟรี อาสาสมัครกลุ่มนี้มาจากหลากหลายพื้นที่ มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจากการสอบถามพบว่าอาสาบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขตพระนคร ช่วยจัดระเบียบจุดนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มด้วย
นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังกล่าวถึงการปรับปรุงทางเท้ารอบสนามหลวง โดยได้มีการขยับแนวรั้วเพิ่มพื้นที่ทางเท้าประมาณ 2 เมตร ซึ่งเดิมรั้วอยู่ชิดติดต้นไม้ ในส่วนพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมพร้อมเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังวันที่ 9 พฤซขิกสบยนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาประมาณ 10,000 คน ซึ่งพื้นที่สามารถรองรับได้ถึง 15,000 – 20,000 คน
นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครมีการแยกขยะอย่างจริงจัง โดยมีปริมาณขยะประมาณ 700 กิโลกรัมต่อวัน และมีเจ้าหน้าที่จากทุกสำนักงานเขตหมุนเวียนมาให้คำแนะนำเรื่องการแยกขยะทุกวัน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม โดยใส่เสื้อผ้าสีดำและรองเท้าหุ้มส้น ผู้ชายควรใส่เสื้อสีดำมีปก หรือเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไทสีดำ พร้อมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ ผู้หญิงควรใส่เสื้อสีดำมีแขน ไม่รัดรูป กระโปรง/ผ้าถุงยาวคลุมเข่าสีดำเท่านั้น งดเสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นเหนือเข่า กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีบริการให้ยืมผ้าถุง/กางเกง บริการประชาชนฟรี อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติ