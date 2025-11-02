เวียดนามอ่วม! น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ราย สูญหายอีก 5

หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและเขื่อนแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผยในวันนี้ (2 พ.ย.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 35 รายแล้ว ขณะที่มีผู้สูญหายอีก 5 ราย และบาดเจ็บ 60 ราย
ปัจจุบัน ยังคงมีบ้านเรือนมากกว่า 16,500 หลัง ที่ถูกน้ำท่วมขัง ขณะที่อีก 361 หลัง ได้รับความเสียหาย
น้ำท่วมยังได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่นาข้าวและพืชผลอื่น ๆ มากกว่า 5,300 เฮกตาร์ ทำลายสวนผลไม้เกือบ 800 เฮกตาร์ และทำให้ปศุสัตว์รวมถึงสัตว์ปีกมากกว่า 42,000 ตัวล้มตายหรือถูกกระแสน้ำพัดพาไป
ในส่วนของการฟื้นฟูระบบไฟฟ้า พื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่ได้รับการกู้คืนแล้ว แต่ยังมีครัวเรือนประมาณ 75,000 หลังที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจำนวน 450,000 ล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 17.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟู 4 เมือง และจังหวัดในเวียดนามกลาง ได้แก่ เว้ ดานัง กว๋างจิ และกว๋างหงาย