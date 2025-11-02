xs
บ่ายสอง มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงาน เวลา 14.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองเเขม บางบอน บางเเค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม ยานนาวา สาทร บางรัก พระโขนง บางนา ประเวศ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ /ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตราษฏร์บรูณะ 37.5 มม.