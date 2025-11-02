xs
กรมจัดหางานอำนวยความสะดวกนายจ้าง-ลูกจ้าง หลัง 'Outsourcing Service' ล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอ การแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) โดยได้มีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-WorkPermit” ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา ระบบยังมีข้อขัดข้องบางประการ เช่น การลงทะเบียนใช้งาน ไม่พบข้อมูลการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นลูกจ้างของตน หรือผู้ใช้งานยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมการจัดหางาน จึงได้มีแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ดังนี้

1. กรณีนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามระบบ MOU นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ยื่นคำร้องฯ ไว้กับสำนักงานจัดหางาน ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2568 สามารถดำเนินการต่อเนื่องเดินทางเข้าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน ตามแนวทางเดิมได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-WorkPermit ในระหว่างดำเนินการ

2. กรณีนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 60 วรรคสอง คนต่างด้าวประเภทฝีมือ ชำนาญการ หากยื่นคำขอกับสำนักงานจัดหางาน ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ให้ดำเนินการต่อเนื่องจนได้รับใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนเดิมเช่นกัน

3. กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยื่นคำขออายุได้ตามระบบเดิม (ผ่านเว็บไซต์ mworkpermit.doe.go.th) จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน หากนายจ้าง ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวในระบบเดิมให้ไปยื่นคำขอในระบบ e-WorkPermit

ทั้งนี้ หากนายจ้าง สถานประกอบการประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ e-WorkPermit สามารถบันทึกภาพหน้าจอ (แคปหน้าจอ) เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำมายื่นขออนุญาตทำงานตามขั้นตอนเดิมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการใช้งานระบบ