KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 32.00-32.50 บาท/ดอลลาร์

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า (วันที่ 3-7 พ.ย.) ที่ระดับ 32.00-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชีย และราคาทองคำในตลาดโลก
ส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ในประเด็นภาษีสินค้านำเข้าของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สถานการณ์การชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและบริการ และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนตุลาคม นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลการส่งออกเดือนตุลาคม ของจีน และดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนตุลาคม ของจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และยูโรโซนด้วยเช่นกัน
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (27-31 ต.ค.) เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นช่วงต้น-กลางสัปดาห์ เช่นเดียวกับสกุลเงินเอเชีย และเงินหยวนที่มีแรงหนุนจากสัญญาณบวกเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนในช่วงก่อนการประชุมเฟด เนื่องจากตลาดประเมินว่า เฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง หลังจากเงินเฟ้อ CPI ออกมาต่ำกว่าที่คาด นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยลบจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงในเดือนตุลาคม ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน (นับตั้งแต่ 1 ต.ค. 68) ที่ 32.23 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนลดช่วงบวกและอ่อนค่าลงบางส่วนตามเงินเยน หลังการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ส่งสัญญาณในเชิงคุมเข้ม ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นจากท่าทีของประธานเฟดที่ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC รอบถัดไปในเดือนธ.ค. (แม้ในรอบนี้จะลดดอกเบี้ยลงมาที่ 3.75-4.00% และประกาศเตรียมยุติการลดงบดุลในช่วงต้นเดือนธ.ค.)
อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ช่วงปลายสัปดาห์ โดยน่าจะได้รับอานิสงส์บางส่วนจากทิศทางแข็งค่าของสกุลเงินเอเชีย แรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ และตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ที่เกินดุลมากกว่าที่คาดในเดือนตุลาคม
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับ 32.77 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (24 ต.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2568 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 5,045 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 30,483 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 30,498 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 15 ล้านบาท)